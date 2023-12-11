С 30-летием российской Конституции поздравил жителей региона Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил жителей региона с Днём Конституции Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.
Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Три десятилетия назад в переломный для страны период принятие Конституции обеспечило политическую стабильность и укрепило суверенитет страны, подчеркнул Александр Котов.
«Уверен, опираясь на конституционные принципы, мы успешно справимся и с вызовами сегодняшнего дня, отстоим свои интересы и укрепим мощь России. С праздником! С Днём Конституции!» - добавил спикер регионального парламента.