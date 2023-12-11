Общество

С 30-летием российской Конституции поздравил жителей региона Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил жителей региона с Днём Конституции Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«В этом году мы отмечаем 30-летие со дня принятия Конституции. Этот документ занимает приоритетное место в системе права и играет очень важную роль в жизни страны и общества. Конституция как основной закон, с одной стороны, отражает действительность, с другой – формирует её. По большому счёту, именно через Конституцию реализуется наша национальная идея и задаётся направление поступательного движения России вперёд. Высший закон определяет основы государственности, законности, правопорядка и общественного согласия», - отметил он.

Три десятилетия назад в переломный для страны период принятие Конституции обеспечило политическую стабильность и укрепило суверенитет страны, подчеркнул Александр Котов.

«Уверен, опираясь на конституционные принципы, мы успешно справимся и с вызовами сегодняшнего дня, отстоим свои интересы и укрепим мощь России. С праздником! С Днём Конституции!» - добавил спикер регионального парламента.