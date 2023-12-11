Общество

Самым обсуждаемым российским сериалом в конце года стал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Соцсеть «ВКонтакте» составила список тем и событий, сильнее всего привлекших внимание пользователей в 2023 году, сообщили в ее пресс-службе. В разные топы, критерием которых была обсуждаемость, вошли инфлюенсеры, фильмы, сериалы и исполнители ролей, игры, спорт и другое.

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (режиссер Жора Крыжовников), 2023

Самым обсуждаемым российским сериалом в конце года стал «Слово пацана. Кровь на асфальте», вызвавший дискуссии во «ВКонтакте». Но первую строчку за год удерживает детский мультсериал «Маша и Медведь», далее идут «Папины дочки», у которых недавно вышло продолжение, и «Кибердеревня». Из фильмов больше всего обсуждали «Чебурашку» - самый кассовый в стране, фильмы «Вызов» и «Кентавр».

По словам режиссера Алексея Учителя, отца Анны Пересильд, которая сыграла одну из главных ролей в сериале «Слово пацана», он изначально не сомневался, что проект вызовет большое количество споров из-за темы, которую он поднимает. «Многие могут посчитать: зачем это выносить на экран? Но мы должны смотреть вперед. Сериал, наоборот, должен остановить тех, кто на пороге этого», - подчеркнул он.

Напомним, депутат Госдумы Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор с просьбой проверить сериал на содержание пропаганды, которая может причинить «вред жизни и здоровью детей, а также всему российскому обществу».

Самыми обсуждаемыми инфлюенсерами из России стали музыкальные исполнители. Первое место - за артистом года по версии VK Музыки исполнителем MACAN. На втором месте - Баста, на третьем месте разместился Shaman. Топ зарубежных возглавил Илон Маск, далее - Мадонна и Леди Гага.

Самой обсуждаемой игрой в конце 2023 года стала Grand Theft Auto VI от Rockstar Games. Игра в жанре Action/RPG Genshin Impact даже спустя три года после выхода возглавила топ за 2023 год, на втором месте расположился вышедший в начале года шутер Atomic Heart, пишет ТАСС.

«ВКонтакте» составила рейтинг при помощи системы анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics. Учитывались упоминания персон и событий в русскоязычных публичных записях соцсети с 1 января по 20 ноября.

Боец UFC Ислам Махачев возглавил топ-3 самых обсуждаемых российских спортсменов. Второе место занял теннисист Даниил Медведев, завершивший в этом году сезон третьей ракеткой мира. На третьем месте - российский хоккеист, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Лидерами по обсуждаемости среди иностранных спортсменов стали футболисты. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча», победитель чемпионата мира по футболу 2022 года Лионель Месси занял в рейтинге первое место. Он обогнал Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе, которые также вошли в топ-3.

Самым обсуждаемым российским актером стал Александр Петров, актрисой - Юлия Пересильд. Среди зарубежных актеров больше всего упоминаний собрал Райан Гослинг. Золото в рейтинге зарубежных актрис забрала Марго Робби.