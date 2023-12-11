Общество

Организационный комитет конкурса «Семья России» организовал опрос о будущих форматах

В рамках проекта «Крепкая семья» ВПП «Единой России» в России с мая по сентябрь проходил конкурс «Семья России». Это многоэтапный конкурс, который осветил самые яркие и позитивные истории многодетных семей России. Об этом Псковской ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

По итогам завершения конкурса проводится анкетирование на тему: «Премия "Семья России": будущие форматы». Принять участие в опросе можно по ссылке.

Ответив на восемь коротких вопросов, участники смогут улучшить проект в 2024 году.