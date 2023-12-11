Наталья Федорова представила регион на сессии Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления

Проектно-аналитическая сессия Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления в рамках марафона «Муниципальный диалог» стартовала 12 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в АСМО Псковской области.
Фото здесь и далее: АСМО Псковской области
Сессия посвящена развитию сельских территорий и проходит на базе Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимрязева. Псковскую область представляет глава Псковского района Наталья Федорова.
В зале присутствовали около 200 глав муниципальных образований из всех 89 регионов страны, сопредседатели ВАРМСУ, представители администрации президента, представители Минсельхоза России, экспертное сообщество.