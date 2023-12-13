Общество

25 лет и более 15 000 000 минут в эфире: 14 декабря «Наше Радио» объявляет праздничный марафон

14 декабря в свой официальный День Рождения «Наше Радио» устроит настоящий звездный марафон в эфире. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе радиостанции.

Фото здесь и далее предоставлено редакцией радиоканала «Наше Радио»

«Этот день обещает быть по-домашнему уютный как водится в большой и дружной семье! Приглашены Uma2rman, Гудтаймс, Casual, Найк Борзов, Джоконда, ЙОРШ, LASCALA, Нэил Шери, Гран-Куражъ, Тайм-Аут и список не окончательный. С самого утра эфир будет заполнен поздравлениями и зарядом праздничного настроения!» - рассказали на радиостанции

За 25 лет радиостанцию услышали более 1 миллиарда человек из разных уголков мира и разных национальностей.

Вместить всех даже на большом стадионе на Юбилейном концерте невозможно, поэтому 14 декабря, начиная с 9:00 и до 20:00 редакция устроит звездный марафон, за которым можно будет следить за видеотрансляцией на официальном сайте.

«У каждого будет возможность стать частью большого праздника, потому что наши – это самая искренняя аудитория и про нее мы не могли забыть. С самого своего основания в декабре 1998 года "Наше Радио" зарекомендовало себя как надежный источник качественной музыки! За это время прозвучало более 3 285 000 песен, к списку артистов, когда-либо звучавших в эфире, присоединилось более 10 000 музыкантов, а редакция НАШЕго Радио по-прежнему честно подбирает только лучшие композиции и поддерживает настоящие таланты! За 25 лет из одной московской станции "Наше Радио" превратилось в федеральную сеть, которую в 2023 году можно услышать более чем в 1600 городов и населенных пунктов Российской Федерации! В День Рождения у НАШЕго грандиозная цель - объединить все города и поколения за единым эфирным столом!» - добавили на радиостанции.

«Наше Радио» в Пскове входит в состав медиахолдинга «Гражданская пресса». Сотни поклонников регулярно настраиваются на частоту 103.0 FM, чтобы послушать любимую музыку и поучаствовать в различных конкурсах и розыгрышах. Многие из них, благодаря «Нашему Радио Псков» смогли посетить такие грандиозные мероприятия, как рок-фестивали «Нашествие» и «Чартова дюжина», концерты звезд русского рока, кинопремьеры и другие мероприятия.

Возрастная категория 12+

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