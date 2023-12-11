Общество

Более 20 общественных территорий благоустроили в Пскове за шесть лет

Более 20 общественных территорий благоустроили в Пскове за шесть лет в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом заместитель главы администрации Пскова – начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий рассказал во время онлайн-брифинга, который сегодня, 12 декабря, проходит в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Проект "Развитие комфортной городской среды" реализуется на территории Псковской области на протяжении шести лет, с 2017 года. За это время было облагорожено более 20 общественных территорий и более 100 дворовых», - рассказал Александр Грацкий.

Он уточил, что одними из ярких примеров выполнения проекта стали площадь Ленина в Пскове, парк у реки Милевка и другие. В последние годы к выбору новых мест для благоустройства начали привлекать жителей города Пскова.

«В первую очередь необходимо налаживать диалог с гражданами, мы их слышим», – отметил начальник управления городского хозяйства.