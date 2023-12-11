Общество

Александр Грацкий: Вандализм - это большая проблема

Вандализм – большая проблема, которая расходует часть бюджета. Об этом заместитель главы администрации Пскова – начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий рассказал во время онлайн-брифинга, который сегодня, 12 декабря, прошел в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Это большая проблема. Деньги, которые могли пойти на дополнительное благоустройство, установку новых велопарковок, скамеек, тратятся на восстановление объектов», - отметил Александр Грацкий.

Так, общий ущерб, нанесенный парку Строителей в Пскове, составил около 800 тысяч рублей. Заместитель главы администрации отметил, что одним из наиболее эффективных методов борьбы с вандалами является установка камер видеонаблюдения. Вместе в тем заставить вандалов самим исправлять испорченное имущество нельзя из-за сложности многих работ.

«У нас был пример Финского парка, когда дети дружно оттирали все, что нарисовали. При этом органы полиции очень оперативно находят вредителей», - добавил Александр Грацкий.