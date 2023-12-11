Общество

Итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пскове обсудили в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись онлайн-брифинга, который прошел в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». Его темой стали итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пскове.

Этот проект реализуется в России уже почти 5 лет и направлен на обновление общественных пространств. За это время в разных городах страны благоустроены десятки тысяч дворов и общественных территорий. О том, как проект реализуется в Пскове, рассказал заместитель главы администрации Пскова – начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий.