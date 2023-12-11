Общество

Российские ученые установили, какое воздействие коронавирус оказывает на легкие детей

Российские ученые выяснили, какое воздействие коронавирус оказывает на детское здоровье. Как оказалось, при попадании в детский организм вирус в первую очередь повреждает эндотелий сосудов в легком, рассказали в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете.

Также российские ученые выяснили, каким путем гибнут клетки в легком под действием коронавируса, и что происходит с сосудами в легком. Это удалось выяснить, проведя исследование ткани легких детей, погибших от коронавиурса, пишет RuNews24.

В результате ученые установили, что вследствие гибели эндотелия микрососудов легкого клетки органов и тканей перестают получать кислород и питательные вещества. Все это может приводить к синдрому диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС) и смерти пациента.

На основе полученных данных ученые надеются разработать лекарство для более эффективного лечения ковид у детей.