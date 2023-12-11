Общество

В России расширили перечень премий, лауреаты которых освобождаются от НДФЛ

Обладатели ряда премий в области культуры не будут выплачивать с полученного вознаграждения налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13%. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

От налога освобождены лауреаты премии за вклад в развитие народного творчества «Душа России», премии за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики, а также премии имени Фёдора Волкова за вклад в развитие театрального искусства России.

Размер премии «Душа России» составляет 500 тыс. рублей. Она вручается за победу в пяти номинациях: «Народное пение», «Народная музыка», «Народный танец», «Народный мастер», «Традиционная народная культура».

Премия за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики вручается трём лучшим театральным коллективам. Размер каждой премии – по 3 млн рублей.

Премия имени Фёдора Волкова за вклад в развитие театрального искусства России ежегодно присуждается трём лауреатам – творческим работникам или театрам, отобранным специальной комиссией. Размер премии – 1 млн рублей каждая.