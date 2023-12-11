Общество

Бывшего госслужащего незаконно трудоустроили в филиал РЖД в Псковской области

Бывшего государственного служащего незаконно приняли на работу в псковскую дистанцию электроснабжения Октябрьской дирекции по энергообеспечению «Трансэнерго» - филиала ОАО «РЖД». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

На работу незаконно приняли бывшего сотрудника Псковской таможни. Вопреки требованиям законодательства о противодействии коррупции, сведения о заключении трудового договора не были направлены по прежнему месту службы в предусмотренный 10-дневный срок.

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

По результатам его рассмотрения юридическое лицо оштрафовали на 50 тысяч рублей. Нарушения устранены.