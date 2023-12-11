Общество

Псковский планетарий принимает в дар новогодние игрушки, связанные с космосом

Акция по приему в дар старых советских ёлочных игрушек, связанных с космосом, проходит в Псковском планетарии. Об этом в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил начальник управления культуры администрации Пскова Дмитрий Яковлев.

«В нашем планетарии в преддверии новогодних праздников стартовала интересная акция. Коллеги собираются украшать елку игрушками, которые так или иначе связаны с космической тематикой. Если у вас есть такая игрушка, с которой вы не пожалеете поделиться с нашим учреждением, то можете передать, повесить на елочку. А взамен получите пригласительный билет на новогоднее мероприятие», - сказал он.

Передать ёлочные украшения можно до 12 января.

Напомним, в 2024 году Псковский планетарий будет отмечать свое 50-летие.

Ранее сообщалось, что посетители стенда Псковской области на международной форуме-выставке «Россия» на ВДНХ интересуются фотографиями космоса, снятыми участниками клуба любителей астрономии «АстроПсков».