Псковский планетарий принимает в дар новогодние игрушки, связанные с космосом

Акция по приему в дар старых советских ёлочных игрушек, связанных с космосом, проходит в Псковском планетарии. Об этом в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил начальник управления культуры администрации Пскова Дмитрий Яковлев.
Передать ёлочные украшения можно до 12 января.
Напомним, в 2024 году Псковский планетарий будет отмечать свое 50-летие.
Ранее сообщалось, что посетители стенда Псковской области на международной форуме-выставке «Россия» на ВДНХ интересуются фотографиями космоса, снятыми участниками клуба любителей астрономии «АстроПсков».