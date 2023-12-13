Общество

«Анализируй этно»: «Съесть собаку». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Анализируй этно», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 13 декабря. Ведущая Ольга Миронович предложила поговорить о корейцах, а помогла ей в этом стопроцентная псковичка и стопроцентная кореянка - руководитель комитета бьюти-индустрии регионального отделения Ассоциации «Женщины бизнеса», представитель южнокорейского бренда «Атоми» в Псковской области Инна Югай.

Кто такие корё-сарам? Почему корейцам приходилось прикидываться казахами? Как истинный кореец может сходу определить образованного человека? Что общего между духовным кодом Кореи и Псковщины? Сколько собак «съела» Инна Югай? Как она оказалась в Пскове? Какие корейские традиции сохранились в ее семье и почему «Псковавтодор» стал для нее родным?

Об этом и многом другом — в 12.05.