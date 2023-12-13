Общество

Новогоднюю посылку для коллег отправил в ЛНР музей-заповедник «Изборск»

Сотрудники музея-заповедника «Изборск» собрали посылку для коллег из краеведческого музея поселка Меловое Луганской Народной Республики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

В посылку вошли новогодняя ёлка, ёлочные игрушки, а также комплекты для проведения мастер-классов по верховой набойке – образцы текстильных сувениров и методические материалы.

Деревянные штампы-манеры и подробные методические рекомендации позволят воспитанникам Детского центра Меловского краеведческого музея проводить мастер-классы по изготовлению собственных сувенирных изделий.

Министерство культуры России реализует программу кураторства, в рамках которой все подведомственные федеральные музеи взяли шефство над музеями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, оказывая материальную, организационную и методическую поддержку культуры учреждениям новых регионов.

В частности, Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск» взял шефство над Меловским краеведческим музеем ЛНР. Ранее для ведения уставной деятельности музея и поддержания его материально-технической базы в учреждение уже были переданы канцелярские товары, книжная продукция и оргтехника.