Общество

«Коробки храбрости» передали общественники в детские медучреждения Пскова

Больше 200 килограммов подарков собрали общественники для детских медучреждений Пскова в рамках проекта «Коробка храбрости». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», проект создан, чтобы сформировать доверие детей к медицинскому персоналу.

Дети зачастую боятся медсестёр и врачей. Полученная из «коробки храбрости» игрушка помогает ребёнку не бояться, а медперсоналу – быстро и качественно делать свою работу. А ещё подаренная игрушка позволяет малышам не скучать в стенах больниц.

Настольные игры, машинки, куклы, карандаши и фломастеры, раскраски и книги, фонарики и конструкторы, наборы для творчества – всё это и многое другое передали представители «Единой России» в псковские городские поликлиники для маленьких пациентов.

«Как известно, храбрый не тот, кто ничего не боится, а тот, кто может преодолеть свои страхи. Именно "Коробка храбрости" помогает маленьким героям улыбнуться, взбодриться, набраться смелости и решимости, чтобы продолжить борьбу за свое здоровье и свою жизнь», – подчеркнул депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин.

«Как отец скажу, что дети очень переживают перед некоторыми медицинскими процедурами, и наша акция направлена на то, чтобы немножко адаптировать ребят к нахождению в медицинском учреждении и немножко стимулировать к прохождению лечения. Часть собранных игрушек в этом году по пилотному проекту будет направлена в Херсонскую область. Как раз мы постараемся доставить туда эту партию», – отметил Алексей Форш, депутат Псковской городской думы от партии «Единая Россия».