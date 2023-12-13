Общество

Россияне рассказали о своих зарплатных ожиданиях в 2024 году

Россияне в новом году хотели бы получать заработную плату в размере более 120 тыс. рублей в месяц. Самые высокие зарплатные ожидания демонстрируют специалисты IT-сферы - 182,9 тыс. рублей, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

«В среднем россияне ожидают доход размером 123,5 тыс. рублей в месяц. При этом мужчины претендуют на более значительные суммы, чем женщины: 183 тыс. рублей и 154,7 тыс. рублей, соответственно», - говорится в результатах исследования.

По данным «Работы.ру», самые высокие зарплатные запросы наблюдаются среди мужчин, работающих в сфере недвижимости, - 196,7 тыс. рублей и среди женщин в области дизайна и творчества - 169,6 тыс. рублей. При этом самая большая разница между желаемыми зарплатами мужчин и женщин прослеживается в банковской отрасли и составляет 69%, пишет ТАСС.

В топ самых высокооплачиваемых по ожиданиям респондентов отраслей входит IT-сфера (182,9 тыс. рублей), недвижимость (163,9 тыс. рублей), банковское дело (162,1 тыс. рублей) и дизайн (158,3 тыс. рублей).

В опросе приняли участие более 3,5 тыс. респондентов из всех регионов России старше 18 лет. Исследование проходило в декабре 2023 года.