Общество

О праве на историческую память рассказал омбудсмен на конференции в ПсковГУ

Доклад «Право на историческую память в контексте конституционных поправок 2020 года» презентовал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов на конференции в Псковском государственном университете. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил псковский омбудсмен.

Фотографии предоставил уполномоченный по правам человека в Псковской области

Научно-практическая конференция «Конституционные ценности России и многополярный мир в условиях глобальных вызовов» была приурочена к празднованию 30-летия Конституции Российской Федерации.

В своём докладе Дмитрий Шахов познакомил участников конференции с правовыми и научными позициями международных организаций и учёных-правоведов. Их позиции обосновывают наличие такого права в общемировом значении, как одно из составных частей сферы культурных прав человека.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области обратил внимание слушателей на высокую социальную значимость общественных отношений, относящихся к таким сферам культурных прав, как сохранение исторических многовековых традиций, единства российского государства и увековечивание памяти защитников Отечества. Как подчеркнул Дмитрий Шахов, в 2020 году в Конституции России впервые появилась правовая норма, которая определяет защиту исторической правды как одну из важнейших задач государства.

Псковский омбудсмен особо отметил, что новые поправки, внесённые в Конституцию России в 2020 году, ещё больше сфокусировали внимание к такому конституционному и международному праву, как право на историческую память. На конкретных примерах Дмитрий Шахов провел научно-исторический и правовой анализ положений международных правовых документов с Конституцией России и пришёл к следующему выводу, что после конституционных поправок 2020 года можно со всей очевидностью говорить, что «право на историческую память становится новым многосоставным конституционно-правовым институтом».

На пленарном заседании заслушали и обсудили доклады других участников научно-практического форума. Среди обсуждаемых тем: «Реализация конституционных прав несовершеннолетних в Псковской области», «Конституция РФ: векторы социально-экономических изменений», «Медиация для предпринимателей и конституционное право на защиту способами, не запрещенными законом», «Конституция России как инструмент противодействия злоупотреблению правом» и другие.

Завершилась конференция работой секций по вопросам ценностных ориентиров российского конституционализма, основ защиты прав несовершеннолетних и поправок к Конституции.