Общество

На поддержку проектов ТОС в Псковской области планируют выделить 160 млн рублей в 2024 году

Форум «Сплоченность общества - гарантия успеха: успешный регион – успешная Россия» открылся в актовом зале правительства Псковской области 14 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин на открытии форума отметил, что только в этом году на поддержку инициатив территориального местного самоуправления (ТОС) выделили более 100 миллионов рублей, а в следующем году планируют выделить 160 миллионов рублей.

Он наградил активных участников территориального местного самоуправления грамотами губернатора и благодарственными письмами правительства Псковской области.

Сегодня 22% жителей области участвуют в деятельности ТОС. Президент России Владимир Путин назвал это одним из лучших результатов по стране.

Деятельность ТОС затрагивает каждую сферу жизни общества в Псковской области области.

Сегодня в мероприятии принимают участие представители Калужской, Тульской и Вологодской областей. В числе участников форума председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, вице-спикеры регионального парламента Армен Мнацаканян и Игорь Дитрих, глава города Пскова Борис Елкин, глава администрации Великих Лук Андрей Беляев, главы муниципальных образований, представители ТОСов.

Депутат Государственной Думы, президент Общероссийского Конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев обратился к участникам форума с помощью видеосвязи.

«Нельзя добиться хорошего результата без поддержки народных избранников. ТОСы - это важный институт взаимодействия с людьми», — сказал он и поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за активное содействие движению ТОСов.