Общество

Безработным хотят отменить приговоры к исправительным работам

Безработных осужденных планируют больше не привлекать к исправительным работам (такое наказание не предполагает изоляции от общества). Соответствующий законопроект депутата Госдумы Марии Бутиной одобрило правительство РФ.

«Концепция законопроекта, направленного на совершенствование институтов исправительных и принудительных работ, представляется актуальной и заслуживает внимания. Законопроект не противоречит актам более высокой юридической сил, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе», — говорится в проекте отзыва кабмина.

Источник в аппарате правительства подтвердил, что законопроект поддерживается при условии его доработки. Документ пока не внесен в Госдуму, пишут «Известия».

В настоящее время к исправительным работам могут приговорить как работающих, так и безработных. В первом случае осужденные продолжают ходить на свою работу из дома, но часть зарплаты (от 5 до 20%) уплачивается в доход государства. Во втором случае трудоустроить их должен муниципалитет, причем в районе проживания.

В 2022 году исправительные работы назначены свыше 60 тысячам человек, из них 32,7 тысячи (54,3%) на момент вынесения приговора были безработными. Одобренный правительством законопроект предлагает назначать безработным лицам не исправительные, а принудительные работы. Это альтернатива лишению свободы.

Осужденные к принудительным работам отбывают наказание в исправительных центрах на территории региона, где человек проживает или был осужден.