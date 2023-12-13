Общество

Александр Котов: Территориальное общественное самоуправление в Псковской области стремительно развивается

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов отметил важность территориального общественного самоуправления (ТОС) и его активное развитие в Псковской области во время выступления на открытии форума «Сплоченность общества - гарантия успеха: успешный регион – успешная Россия» в актовом зале правительства Псковской области 14 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Стремительное развитие ТОСов в Псковской области - это лучшее доказательство того, что при грамотной, умелой и адресной поддержке со стороны власти, активные и заинтересованные люди готовы решать проблемы на территориях, где они проживают. Создание и реализация проектов ТОС - это возможность привлечь дополнительные денежные средства для создания комфортной среды. Мы все понимаем, что наибольшее количество активных и успешных ТОСов создаются там, где проявляют свою активность главы городских и сельских поселений. Наш губернатор лично вовлечен в эту работу», - сказал Александр Котов.

Он отметил, что каждый год объем денежных средств на развитие ТОСов увеличивается, и это даёт свои положительные результаты.

«Очень важно, чтобы как можно большее количество людей было вовлечено в реализацию проектов территориального общественного самоуправления. Таких активных и инициативных людей у нас очень много. Они готовы делиться идеями, предложениями и лично участвовать в реализации проектов. Наш долг - поддержать этих людей», - подчеркнул Александр Котов.

Он поблагодарил всех присутствующих за их вовлечённость в развитие Псковской области и заинтересованность в развитии своих проектов и вручил благодарности Псковского областного Собрания депутатов.