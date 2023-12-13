Александр Котов: Территориальное общественное самоуправление в Псковской области стремительно развивается

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов отметил важность территориального общественного самоуправления (ТОС) и его активное развитие в Псковской области во время выступления на открытии форума «Сплоченность общества - гарантия успеха: успешный регион – успешная Россия» в актовом зале правительства Псковской области 14 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он отметил, что каждый год объем денежных средств на развитие ТОСов увеличивается, и это даёт свои положительные результаты.
«Очень важно, чтобы как можно большее количество людей было вовлечено в реализацию проектов территориального общественного самоуправления. Таких активных и инициативных людей у нас очень много. Они готовы делиться идеями, предложениями и лично участвовать в реализации проектов. Наш долг - поддержать этих людей», - подчеркнул Александр Котов.
Он поблагодарил всех присутствующих за их вовлечённость в развитие Псковской области и заинтересованность в развитии своих проектов и вручил благодарности Псковского областного Собрания депутатов.