Финансирование социального информационно-аналитического центра обсудил бюджетный комитет Собрания

Создание Социального информационно-аналитического центра рассмотрел комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов. Об этом с заседания комитета 14 декабря передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева объяснила, что с сентября 2023 реализуется система долговременного ухода, в связи с этим на территории области необходимо создать учреждение в структуре комитета.
Предполагается, что социальный информационно-аналитический центр будет выполнять функции регионального координатора. В системе долговременного ухода будут задействованы государственные и негосударственные организации социального обслуживания, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по социальному обслуживанию, медицинские организации различных организационно-правовых форм.
В задачи нового учреждения будет входить координация и синхронизация действий всех участников проекта, систематизация данных и информирование граждан о возможностях долговременного ухода, а также мониторинг анализ и обобщение информации, организация обучающих семинаров.
Комитет рекомендовал Собранию дать согласие на создание новой структуры на сессии.