Общество

Финансирование социального информационно-аналитического центра обсудил бюджетный комитет Собрания

Создание Социального информационно-аналитического центра рассмотрел комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов. Об этом с заседания комитета 14 декабря передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева объяснила, что с сентября 2023 реализуется система долговременного ухода, в связи с этим на территории области необходимо создать учреждение в структуре комитета.

Предполагается, что социальный информационно-аналитический центр будет выполнять функции регионального координатора. В системе долговременного ухода будут задействованы государственные и негосударственные организации социального обслуживания, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по социальному обслуживанию, медицинские организации различных организационно-правовых форм.

В задачи нового учреждения будет входить координация и синхронизация действий всех участников проекта, систематизация данных и информирование граждан о возможностях долговременного ухода, а также мониторинг анализ и обобщение информации, организация обучающих семинаров.

«Всего потребуется 6 млн 371 тысяча рублей. Источник средств - это внутренние перемещения в системе государственных учреждений социального обслуживания», - объяснила Ольга Евстигнеева. «Правильно понимаю, что изменений в бюджет не потребуется?» - спросил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков. Ольга Евстигнеева ответила утвердительно.

Комитет рекомендовал Собранию дать согласие на создание новой структуры на сессии.