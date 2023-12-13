Общество

Стартовал первый региональный форум «Найди себя в Псковской области»

Первый региональный форум «Найди себя в Псковской области» стартовал в четверг, 14 декабря, в «Точке кипения» Псковского государственного университета. Мероприятие направлено на создание условий для самоопределения и карьерного развития молодежи в регионе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, участие в нем принимают порядка 100 человек, прошедших конкурсный отбор.

От имени губернатора Псковской области участников форума приветствовала председатель регионального комитета по труду и занятости Алена Трунова.

В своем обращении к форумчанам глава региона отметил, что число участников мероприятия подтверждает значимость его тем и вопросов, создания условий для самоопределения и карьерного развития молодежи.

«Правительство Псковской области заинтересовано в том, чтобы молодежь не только оставалась в регионе, но и могла максимально раскрыть свои таланты и реализовать себя. Для карьерного развития в области реализуется ряд проектов и программ. Это и профориентационная акция "Карьера", проект "Билет в будущее", экспресс-стажировки в рамках проекта "Росмолодежь. Карьера". Вместе с ПсковГУ мы организуем практику для студентов в исполнительных органах Псковской области, чтобы привлечь молодежь к решению задач, которые стоят перед регионом. Одним из самых значимых решений в этом направлении стало создание молодежного кадрового центра Псковской области. С сегодняшнего дня он начинает свою работу. Пусть форум вдохновит вас, объединит с единомышленниками и поможет выстроить свою профессиональную карьеру в нашей любимой Псковской области», — говорится в обращении Михаила Ведерникова.

Форум продолжился панельной сессией «Карьерные возможности для молодежи». В программе также тренинги «Грани коммуникаций: управление впечатлением» и «Как пройти собеседование», стратегическая сессия на тему организации работы по профориентации молодого человека, диалог на равных «Я нашел себя в Псковской, а также области».

Все мероприятия делятся на 2 трека: «Шаг к себе» — для молодых людей в возрасте 18–35 лет и «Шаг к молодежи» — для специалистов Центов карьеры и трудоустройства учреждений высшего и среднего профессионального образования региона. Эксперты расскажут об имеющихся мерах поддержки молодых специалистов в регионе, поделятся личным опытом поиска себя, самоопределения и того, какую роль в карьерном пути каждого из них сыграла Псковская область.

Кроме того, в рамках форума будет работать интерактивный стенд «Работа России», а участники смогут получить индивидуальные консультации психолога.

По результатам форума каждый участник сможет получить новые ориентиры личного и профессионального развития.

Форум организован комитетом по труду и занятости Псковской области, проводится при участии президентской платформы АНО «Россия — страна возможностей» трека «Росмолодежь. Карьера».