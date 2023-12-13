Общество

Госдума расширяет круг лиц, которые могут представлять интересы призывников

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о расширении круга лиц, которые могут выступать представителями граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Документ внесен в палату парламента в июне правительством РФ и принят в первом чтении в сентябре. В пояснительной записке отмечалось, что он направлен на совершенствование деятельности по правовому просвещению граждан и оказанию им бесплатной юридической помощи.

В изначальной версии законопроекта предлагалось закрепить в качестве полномочий органов государственной власти субъектов РФ определение порядка взаимодействия государственных юридических бюро с участниками государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи на территории региона, пишет ТАСС.

Также изменялось одно из полномочий Минюста России. Сейчас он, в частности, уполномочен разрабатывать и устанавливать единые требования к качеству оказываемой гражданам бесплатной юридической помощи, а также обеспечивать контроль за соблюдением лицами, оказывающими бесплатную юридическую помощь, норм профессиональной этики и установленных требований к качеству такой помощи. Согласно принятой норме, министерство будет уполномочено разрабатывать и утверждать стандарты оказания бесплатной юридической помощи и контролировать соблюдение его требований. Еще одной нормой устанавливается, что уполномоченный по правам человека в РФ и региональные уполномоченные будут содействовать оказанию бесплатной юридической помощи.

При рассмотрении законопроекта во втором чтении были приняты изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», расширяющие круг лиц, которые могут выступать представителями призывников. В частности, из статьи о досудебном порядке подачи жалобы исключается уточнение о том, что от лица призывника может выступать только его законный представитель.

По действующим нормам, решение о применении в отношении призывников временных мер, направленных на явку гражданина в военкомат, могут быть обжалованы в досудебном порядке. При этом принятый в июле этого года закон устанавливал, что жалоба в досудебном порядке может быть подана только гражданином лично или его законным представителем - например, родителем, опекуном или попечителем. Ранее подавать такую жалобу в досудебном порядке могли полномочные представители гражданина, которыми вправе выступать в том числе адвокаты.