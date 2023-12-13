Общество

Закон о комиссиях по делам несовершеннолетних корректируют в Псковской области

Изменения в региональный закон «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» рассмотрел комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов на заседании 14 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Одна из поправок касается увеличения стоимости одного дела, рассматриваемого комиссией?» – спросил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих.

«Да. Цифры предусмотрены бюджетом, дополнений не потребуется», – ответила советник первого заместителя губернатора Псковской области Ирина Зорина.

Документ увеличивает размер расчетного регионального норматива финансовых средств на обеспечение ведения одного дела в комиссии с 332 до 337 рублей.

Кроме того, законопроект содержит правки редакционного характера, связанные с образованием муниципальных округов в Псковской области.

Комитет рекомендовал областному Собранию принять законопроект в двух чтениях.