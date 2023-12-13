Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Анастасией Повторейко

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии — депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко. Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ней актуальные вопросы здравоохранения и депутатской деятельности.

С какими вопросами избиратели обращаются к Анастасии Повторейко как к депутату по единому округу? Насколько ощутима поддержка сферы здравоохранения из регионального бюджета? Каким был этот год для модернизации первичного звена псковского здравоохранения? Какое внимание уделяется детской медицине в Псковской области? Дает ли кадровая политика в здравоохранении Псковской области положительные результаты?

Об этом и многом другом — в эфире.