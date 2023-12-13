Общество

«Гайд-парк»: Анастасия Повторейко о бюджете, обращениях избирателей и здравоохранении. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 декабря. Гость студии — депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ней актуальные вопросы здравоохранения и депутатской деятельности.

С какими вопросами избиратели обращаются к Анастасии Повторейко как к депутату по единому округу? Насколько ощутима поддержка сферы здравоохранения из регионального бюджета? Каким был этот год для модернизации первичного звена псковского здравоохранения? Какое внимание уделяется детской медицине в Псковской области? Дает ли кадровая политика в здравоохранении Псковской области положительные результаты?

Об этом и многом другом — в эфире.