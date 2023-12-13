Общество

Новогодние подарки солдатам в зону спецоперации отправили из Великих Лук

Новогодняя акция в поддержку участников специальной военной операции прошла в Великих Луках, в зону СВО солдатам отправили новогодние подарки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

В отделении отметили, что в поддержке участников СВО принимают участие промышленники и предприниматели города, общественники, волонтерские группы, депутаты Великолукской городской Думы – члены фракции «Единая Россия».

Волонтерская группа «Скобари.Великие Луки» стала инициатором новогодней акции «Подарок солдату», разместив на своей странице в социальной сети соответствующий призыв ко всем великолучанам.

Одним из тех, кто откликнулся, стал депутат Великолукской городской Думы, член фракции «Единая Россия», директор спорткомплекса «Стрелец» Дмитрий Кравченко вместе с коллективом возглавляемого им учреждения.

«Сотрудники "Стрельца" провели собрание, на котором приняли решение поддержать наших бойцов. На призыв Дмитрия Викторовича отозвались и спортивные коллективы, которые проводят свои тренировки в спорткомплексе – спортсмены-лучники и художественные гимнастки. Поддержал инициативу и центр специального образования №3. Воспитанницы отделения художественной гимнастики нарисовали открытки с новогодними поздравлениями. Добавим, что папа одной из гимнасток в настоящее время является участником СВО. Новогодние открытки для бойцов изготавливали и учащиеся центра спецобразования №3», - рассказали в отделении.

На собранные работниками СОК «Стрелец» средства были закуплены продуктовые наборы. Родители спортсменов также внесли свой вклад в формирование новогодних посылок, которые в понедельник были отправлены в зону СВО и успешно доставлены в пункт назначения.