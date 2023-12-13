Новогодние подарки солдатам в зону спецоперации отправили из Великих Лук

Новогодняя акция в поддержку участников специальной военной операции прошла в Великих Луках, в зону СВО солдатам отправили новогодние подарки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».
Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
В отделении отметили, что в поддержке участников СВО принимают участие промышленники и предприниматели города, общественники, волонтерские группы, депутаты Великолукской городской Думы – члены фракции «Единая Россия».
Волонтерская группа «Скобари.Великие Луки» стала инициатором новогодней акции «Подарок солдату», разместив на своей странице в социальной сети соответствующий призыв ко всем великолучанам.
Одним из тех, кто откликнулся, стал депутат Великолукской городской Думы, член фракции «Единая Россия», директор спорткомплекса «Стрелец» Дмитрий Кравченко вместе с коллективом возглавляемого им учреждения.
На собранные работниками СОК «Стрелец» средства были закуплены продуктовые наборы. Родители спортсменов также внесли свой вклад в формирование новогодних посылок, которые в понедельник были отправлены в зону СВО и успешно доставлены в пункт назначения.