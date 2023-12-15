Общество

Псковичи в среднем рассчитывают на зарплату в 40 тысяч рублей - исследование

Эксперты hh.ru подвели итоги рынка труда за одиннадцать месяцев 2023 года и выяснили, специалисты каких профессий оказались самыми востребованными, кому было сложнее и проще всего искать работу в Псковской области, а также как изменились зарплаты.

Год к году спрос на новых работников у местного бизнеса вырос на 24%. Если же сравнивать с началом этого года, то потребность в людях у компаний под конец 2023 выросла на 25%. В целом за одиннадцать месяцев местному бизнесу потребовалось более 28 тыс. рабочих рук, а в среднем каждый месяц компании искали почти 3 тыс. работников.

В общем на протяжение почти всего 2023 года компании активно ищут и нанимали персонал, наивысший спрос держался в мае (+57% новых вакансий по сравнению с 2022 годом), а также в июне и июле.

Востребованные профессии

Самыми популярными у работодателей, судя по числу вакансий, в Псковской области в 2023 году стали продавцы и консультанты (на них приходится сразу 9,6% вакансий от всего объема), менеджеры по продажам (6,7%), операторы call-центра (6,5%), водители (5,7%), врачи (5,4%).

С начала года местные жители достаточно активны в поиске: люди разместили или обновили более 34 тыс. резюме. В среднем каждый месяц на протяжение 2023 года на рынок труда Псковской области выходило порядка 8,3 тыс. соискателей – люди искали работу, подработку и просто мониторили ситуацию с занятостью.

«Такой уровень активности и число соискателей всё равно не покрывают работодательскую потребность в кадрах. Кандидаты не всегда соответствуют требованиям компаний по опыту, навыкам, зарплатным запросам и знаниям. Да, и в целом количественно людей просто не хватает. Кроме того, некоторые компании всё ещё живут в парадигме «нулевых», когда людей на рынке труда было очень много, а работы мало, а значит бизнес мог устанавливать любые правила отбора работников. Сейчас всё - наоборот», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Судя по числу активных резюме, больше всего местных жителей в 2023 году интересовала работа в качестве менеджеров по продажам (более 2,5 тыс. резюме от соискателей), продавцов и консультантов (более 2,1 тыс. резюме), а также администраторов (более 1,9 тыс. резюме). Также в топ по популярности у местных жителей вошли профессии водителя, бухгалтера, курьера, оператора ПК, секретаря, менеджера по работе с партнерами, оператора call-центра, офис-менеджера, упаковщика и официанта.

В целом уровень конкуренции в Псковской области на данный момент достиг 2,7 резюме на одну вакансию, что соответствует нижней планке нормы для рынка труда. То есть в идеальной ситуации на одну вакансию должны претендовать 5-7 человек, чтобы бизнесу было из кого выбирать, а люди не чувствовали слишком большого конкурентного давления. При этом если сравнивать с прошлым годом, конкуренция за работу в Псковской области упала на 0,5 пункта. То есть сейчас местный рынок труда как никогда близок к кадровой яме.

В 2023 году проще всего из-за высокого спроса, большого числа вакансий и малого числа кандидатов, найти работу в Псковской области соискателям в сфере медицины, розничной торговле, по рабочим профессиям, в продажах, а также на производстве. Сложности с поиском работы из-за высокого спроса среди кандидатов могут испытывать соискатели в сфере искусства (до 26,5 человек на место), маркетологи (более 20,5 человек), юристы, а также маркетологи, стратеги и топ-менеджеры.

За одиннадцать месяцев 2023 года предлагаемые зарплаты в вакансиях местного бизнеса выросли с 36 153 до 41 255 рублей. Сильнее всего с начала года работодатели нарастили доход для работников в сфере домашнего персонала (с 31 767 до 54 318 рублей), в сфере логистики и транспорта (с 46 019 до 63 288 рублей). Есть существенный рост зарплат в вакансиях для бухгалтеров (с 25 331 до 42 425 рублей). Кадровый дефицит толкает на увеличение дохода рабочих (46 762 до 59 814). С начала года компании убавили денег в вакансиях сферы науки и образования (-355 до 30 000).

Динамика предлагаемых зарплат в Псковской области в 2023 году, в руб.,

Професфера янв.23 ноя.23 разница Административный персонал 32221 37581 5360 Добыча сырья 45281 49754 4472 Домашний, обслуживающий персонал 31767 54318 22551 Добыча сырья 45281 49754 4472 Информационные технологии 42625 53046 10421 Медицина, фармацевтика 37500 46694 9194 Наука, образование 30355 30000 -355 Продажи, обслуживание клиентов 35637 36021 384 Производство, сервисное обслуживание 44533 57187 12654 Рабочий персонал 46762 59814 13051 Розничная торговля 29045 32404 3359 Сельское хозяйство 49816 50436 620 Строительство, недвижимость 45348 54983 9635 Транспорт, логистика, перевозки 46019 63288 17268 Туризм, гостиницы, рестораны 22058 30586 8529 Финансы, бухгалтерия 25331 42425 17094

Соискатели тоже проявляют активность в зарплатных запросах: в январе люди хотели получать не менее 36 822, теперь не менее 40 000. Таким образом, зарплатный разрыв в Псковской области сейчас не менее 1 255 рублей. Сильнее всего «аппетиты» выросли у работников сельхоза: соискатели хотят прибавку в 15 151 рублей. Увеличили запросы и работники спортивного клуба и салона красоты (+11 427 рублей), топ-менеджеры, специалисты сфер добычи сырья, производства, закупок, строительства, транспорта, юриспруденции и управления персоналом (+10 000 в каждой сфере).