Псковичи в среднем рассчитывают на зарплату в 40 тысяч рублей - исследование

Эксперты hh.ru подвели итоги рынка труда за одиннадцать месяцев 2023 года и выяснили, специалисты каких профессий оказались самыми востребованными, кому было сложнее и проще всего искать работу в Псковской области, а также как изменились зарплаты.
Год к году спрос на новых работников у местного бизнеса вырос на 24%. Если же сравнивать с началом этого года, то потребность в людях у компаний под конец 2023 выросла на 25%. В целом за одиннадцать месяцев местному бизнесу потребовалось более 28 тыс. рабочих рук, а в среднем каждый месяц компании искали почти 3 тыс. работников.
В общем на протяжение почти всего 2023 года компании активно ищут и нанимали персонал, наивысший спрос держался в мае (+57% новых вакансий по сравнению с 2022 годом), а также в июне и июле.
Востребованные профессии
Самыми популярными у работодателей, судя по числу вакансий, в Псковской области в 2023 году стали продавцы и консультанты (на них приходится сразу 9,6% вакансий от всего объема), менеджеры по продажам (6,7%), операторы call-центра (6,5%), водители (5,7%), врачи (5,4%).
С начала года местные жители достаточно активны в поиске: люди разместили или обновили более 34 тыс. резюме. В среднем каждый месяц на протяжение 2023 года на рынок труда Псковской области выходило порядка 8,3 тыс. соискателей – люди искали работу, подработку и просто мониторили ситуацию с занятостью.
«Такой уровень активности и число соискателей всё равно не покрывают работодательскую потребность в кадрах. Кандидаты не всегда соответствуют требованиям компаний по опыту, навыкам, зарплатным запросам и знаниям. Да, и в целом количественно людей просто не хватает. Кроме того, некоторые компании всё ещё живут в парадигме «нулевых», когда людей на рынке труда было очень много, а работы мало, а значит бизнес мог устанавливать любые правила отбора работников. Сейчас всё - наоборот», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.
Судя по числу активных резюме, больше всего местных жителей в 2023 году интересовала работа в качестве менеджеров по продажам (более 2,5 тыс. резюме от соискателей), продавцов и консультантов (более 2,1 тыс. резюме), а также администраторов (более 1,9 тыс. резюме). Также в топ по популярности у местных жителей вошли профессии водителя, бухгалтера, курьера, оператора ПК, секретаря, менеджера по работе с партнерами, оператора call-центра, офис-менеджера, упаковщика и официанта.
В целом уровень конкуренции в Псковской области на данный момент достиг 2,7 резюме на одну вакансию, что соответствует нижней планке нормы для рынка труда. То есть в идеальной ситуации на одну вакансию должны претендовать 5-7 человек, чтобы бизнесу было из кого выбирать, а люди не чувствовали слишком большого конкурентного давления. При этом если сравнивать с прошлым годом, конкуренция за работу в Псковской области упала на 0,5 пункта. То есть сейчас местный рынок труда как никогда близок к кадровой яме.
В 2023 году проще всего из-за высокого спроса, большого числа вакансий и малого числа кандидатов, найти работу в Псковской области соискателям в сфере медицины, розничной торговле, по рабочим профессиям, в продажах, а также на производстве. Сложности с поиском работы из-за высокого спроса среди кандидатов могут испытывать соискатели в сфере искусства (до 26,5 человек на место), маркетологи (более 20,5 человек), юристы, а также маркетологи, стратеги и топ-менеджеры.
За одиннадцать месяцев 2023 года предлагаемые зарплаты в вакансиях местного бизнеса выросли с 36 153 до 41 255 рублей. Сильнее всего с начала года работодатели нарастили доход для работников в сфере домашнего персонала (с 31 767 до 54 318 рублей), в сфере логистики и транспорта (с 46 019 до 63 288 рублей). Есть существенный рост зарплат в вакансиях для бухгалтеров (с 25 331 до 42 425 рублей). Кадровый дефицит толкает на увеличение дохода рабочих (46 762 до 59 814). С начала года компании убавили денег в вакансиях сферы науки и образования (-355 до 30 000).
Динамика предлагаемых зарплат в Псковской области в 2023 году, в руб.,
|
Професфера
|
янв.23
|
ноя.23
|
разница
|
Административный персонал
|
32221
|
37581
|
5360
|
Добыча сырья
|
45281
|
49754
|
4472
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
31767
|
54318
|
22551
|
Добыча сырья
|
45281
|
49754
|
4472
|
Информационные технологии
|
42625
|
53046
|
10421
|
Медицина, фармацевтика
|
37500
|
46694
|
9194
|
Наука, образование
|
30355
|
30000
|
-355
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
35637
|
36021
|
384
|
Производство, сервисное обслуживание
|
44533
|
57187
|
12654
|
Рабочий персонал
|
46762
|
59814
|
13051
|
Розничная торговля
|
29045
|
32404
|
3359
|
Сельское хозяйство
|
49816
|
50436
|
620
|
Строительство, недвижимость
|
45348
|
54983
|
9635
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
46019
|
63288
|
17268
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
22058
|
30586
|
8529
|
Финансы, бухгалтерия
|
25331
|
42425
|
17094
Соискатели тоже проявляют активность в зарплатных запросах: в январе люди хотели получать не менее 36 822, теперь не менее 40 000. Таким образом, зарплатный разрыв в Псковской области сейчас не менее 1 255 рублей. Сильнее всего «аппетиты» выросли у работников сельхоза: соискатели хотят прибавку в 15 151 рублей. Увеличили запросы и работники спортивного клуба и салона красоты (+11 427 рублей), топ-менеджеры, специалисты сфер добычи сырья, производства, закупок, строительства, транспорта, юриспруденции и управления персоналом (+10 000 в каждой сфере).