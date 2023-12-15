Общество

Курсы для беременных предложили создать на Госуслугах

В России существует множество курсов для беременных женщин, и часто главная цель их организаторов — не помощь в подготовке к родам, а получение прибыли. Многим будущим мамам эти тренинги недоступны из-за их немалой стоимости, а те, у кого хватило денег, могут потратить их впустую, попавшись на рекламу псевдодокторов. Депутат Ольга Занко предложила открыть на Госуслугах бесплатный раздел, включающий онлайн-курсы для беременных, где женщин будут консультировать профессиональные врачи.

Заглянув в интернет, находим разные тренинги для будущих мам. Есть бесплатные уроки в социальных сетях, где показывают упражнения для подготовки к родам, дыхательные практики или дают психологические советы. Но большинство курсов предполагают оплату. Например, за программу «Гипнороды», где учат самогипнозу и расслаблению во время рождения малыша, придется заплатить 12 тысяч рублей. Авторы методики утверждают, что после их тренинга 90 процентов мам рожают без анестезии, а 21 процент вообще не чувствуют боли. Тренинг «Женское здоровье и беременность» стоит 52 тысячи рублей. Участников ждут лекции о питании, образе жизни и т. д. Есть и сравнительно недорогие курсы в разных клубах для беременных, где стоимость одного занятия — 700—800 рублей. Школы подготовки к родам существуют и при родильных домах. Также можно найти нетрадиционные подходы к подготовке к родам — например шаманские или аюрведические практики и медитации.

«Сейчас в интернете существует множество подобных курсов, они находятся в разрозненном состоянии, и проверить их достоверность довольно сложно», — сказала «Парламентской газете» зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. К тому же многим будущим мамам эти тренинги финансово недоступны.

Нужно создать на «Госуслугах» специальный раздел для будущих мам, считает Ольга Занко. Такой запрос она отправит 15 декабря в Минцифры и Минздрав.

По словам депутата, портал госуслуг становится все более универсальной и удобной площадкой для россиян. Там они могут не только оформить документы, записаться к врачу, заплатить за квартиру, но и получить разную полезную информацию. На сервисе есть и медицинские разделы — например о донорстве крови костного мозга.

«Было бы очень полезно создать там специальный раздел для женщин — о подготовке к рождению ребенка. Ведь правильное поведение до и во время беременности напрямую влияет на рождение здорового малыша», — отметила Ольга Занко. Она считает, что такой раздел на «Госуслугах» могут разработать ведущие российские эксперты, проверенные социально ориентированные НКО, первоклассные специалисты в области акушерства и гинекологии, к которым по разным причинам не могут попасть на прием все желающие женщины. В разделе могут быть видеолекции, спортивные занятия, ответы на часто задаваемые вопросы, акушерский календарь беременности.

«Будущие мамы смогут бесплатно получить качественную, авторитетную и проверенную информацию, не выходя из дома, — сказала Занко. — Это особенно актуально для женщин из малых городов и сел». Депутат подчеркнула, что эта инициатива очень актуальна, тем более что следующий год президент России объявил Годом семьи.

Член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова поддержала предложение о создании на «Госуслугах» раздела для беременных. По ее словам, президент Владимир Путин на прямой линии 14 декабря сказал, что запретами демографические проблемы не решить. «А вот с помощью заботы о беременной женщине, о будущей маме многие вопросы можно решать более эффективно. Полностью поддерживаю предложение о создании такого раздела, где были бы консультации гинекологов, психологов, диетологов», — сказала депутат. Она отметила, что это обезопасит беременных от мошенников и псевдодокторов и поможет сэкономить деньги, которые они потратили бы на частные курсы.