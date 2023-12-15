Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
бизнес-ланчи вкусные обеды
ЛОНГРИД проверить здоровье
Господин Рейтингомер
ДТП кто виноват
Бытовые услуги и социальный контракт
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
Без_мятежный Дагестан
вопросы о муниципальной реформе
«Академия Слуха» подарки
«Истфакт» Сокровища Острова
новое поколение сето
Псков кофейни и пекарни
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
«Зенча-Псков» кто там?
Советы на зиму псковским водителям
национальность белоруска
 
 
 
ещё Общество 15.12.2023 07:000 Шторм «Ваня» устроит погодную вакханалию на Северо-Западе – синоптики 15.12.2023 11:320 Память погибших журналистов почтили в Пскове 15.12.2023 11:160 Место встречи: улица Розы Люксембург 15.12.2023 10:470 Сбер повысил ставки по вкладам накануне Нового года 15.12.2023 10:270 Курсы для беременных предложили создать на Госуслугах 15.12.2023 09:560 Вылет самолета из Москвы в Псков задерживается на три часа
 
 
 
Самое популярное 09.12.2023 10:064 Интерактив: Испанский стыд 09.12.2023 11:2311 «Не простое, а золотое»: жители Пскова шокированы ценами на куриные яйца 11.12.2023 18:073 Зачморенный лошок с обхарканным портфелем 11.12.2023 15:470 Рейтингомер: отставки Басникова и Парфенова, возвращение Мельниковой и новый статус Шлосберга* 12.12.2023 09:521 Подачу тепла ограничили в 50 домов в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Курсы для беременных предложили создать на Госуслугах

15.12.2023 10:27|ПсковКомментариев: 0

В России существует множество курсов для беременных женщин, и часто главная цель их организаторов — не помощь в подготовке к родам, а получение прибыли. Многим будущим мамам эти тренинги недоступны из-за их немалой стоимости, а те, у кого хватило денег, могут потратить их впустую, попавшись на рекламу псевдодокторов. Депутат Ольга Занко предложила открыть на Госуслугах бесплатный раздел, включающий онлайн-курсы для беременных, где женщин будут консультировать профессиональные врачи. 

Заглянув в интернет, находим разные тренинги для будущих мам. Есть бесплатные уроки в социальных сетях, где показывают упражнения для подготовки к родам, дыхательные практики или дают психологические советы. Но большинство курсов предполагают оплату. Например, за программу «Гипнороды», где учат самогипнозу и расслаблению во время рождения малыша, придется заплатить 12 тысяч рублей. Авторы методики утверждают, что после их тренинга 90 процентов мам рожают без анестезии, а 21 процент вообще не чувствуют боли. Тренинг «Женское здоровье и беременность» стоит 52 тысячи рублей. Участников ждут лекции о питании, образе жизни и т. д. Есть и сравнительно недорогие курсы в разных клубах для беременных, где стоимость одного занятия — 700—800 рублей. Школы подготовки к родам существуют и при родильных домах. Также можно найти нетрадиционные подходы к подготовке к родам — например шаманские или аюрведические практики и медитации.   

«Сейчас в интернете существует множество подобных курсов, они находятся в разрозненном состоянии, и проверить их достоверность довольно сложно», — сказала «Парламентской газете» зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. К тому же многим будущим мамам эти тренинги финансово недоступны.

Нужно создать на «Госуслугах» специальный раздел для будущих мам, считает Ольга Занко. Такой запрос она отправит 15 декабря в Минцифры и Минздрав.

По словам депутата, портал госуслуг становится все более универсальной и удобной площадкой для россиян. Там они могут не только оформить документы, записаться к врачу, заплатить за квартиру, но и получить разную полезную информацию. На сервисе есть и медицинские разделы — например о донорстве крови костного мозга.

«Было бы очень полезно создать там специальный раздел для женщин — о подготовке к рождению ребенка. Ведь правильное поведение до и во время беременности напрямую влияет на рождение здорового малыша», — отметила Ольга Занко. Она считает, что такой раздел на «Госуслугах» могут разработать ведущие российские эксперты, проверенные социально ориентированные НКО, первоклассные специалисты в области акушерства и гинекологии, к которым по разным причинам не могут попасть на прием все желающие женщины. В разделе могут быть видеолекции, спортивные занятия, ответы на часто задаваемые вопросы, акушерский календарь беременности.  

«Будущие мамы смогут бесплатно получить качественную, авторитетную и проверенную информацию, не выходя из дома, — сказала Занко. — Это особенно актуально для женщин из малых городов и сел». Депутат подчеркнула, что эта инициатива очень актуальна, тем более что следующий год президент России объявил Годом семьи.

Член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова поддержала предложение о создании на «Госуслугах» раздела для беременных. По ее словам, президент Владимир Путин на прямой линии 14 декабря сказал, что запретами демографические проблемы не решить. «А вот с помощью заботы о беременной женщине, о будущей маме многие вопросы можно решать более эффективно. Полностью поддерживаю предложение о создании такого раздела, где были бы консультации гинекологов, психологов, диетологов», — сказала депутат. Она отметила, что это обезопасит беременных от мошенников и псевдодокторов и поможет сэкономить деньги, которые они потратили бы на частные курсы.

Теги: #Госуслуги #беременные
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько вы готовы потратить на новогодний стол?
В опросе приняло участие 234 человека
15.12.2023, 11:390 Реставрация башни Нижних решеток продолжается в Псково-Печерском монастыре 15.12.2023, 11:380 Владимир Кузь: Можно понять россиян, которые поедут на Олимпиаду в Париж 15.12.2023, 11:320 Память погибших журналистов почтили в Пскове 15.12.2023, 11:270 Хозяйка ши-тцу опубликовала фото последствий нападения на нее собак на пляже в Пскове
15.12.2023, 11:160 Место встречи: улица Розы Люксембург 15.12.2023, 11:000 «Прессинг»: Итоги года с Путиным, новый формат, голос регионов 15.12.2023, 10:510 «Петрушка и Гитлер» и неизданный Довлатов: чем Псковский театр кукол покорял зрителей 60 лет 15.12.2023, 10:490 Без электроснабжения из-за непогоды остаются 3,5 тысячи жителей Псковской области
15.12.2023, 10:470 Сбер повысил ставки по вкладам накануне Нового года 15.12.2023, 10:350 Пассажирский автобус перевернулся на трассе Псков - Новгород 15.12.2023, 10:270 Курсы для беременных предложили создать на Госуслугах 15.12.2023, 10:130 Два человека пострадали в ДТП на улице Труда в Пскове
15.12.2023, 10:110 Пожилой мужчина погиб при пожаре в себежской деревне 15.12.2023, 09:560 Вылет самолета из Москвы в Псков задерживается на три часа 15.12.2023, 09:530 В «Михайловском» готовятся снимать «Пророка» 15.12.2023, 09:472 Кто не рискует - живой без рыбы сидит
15.12.2023, 09:400 Пропавшую девочку нашли полицейские в Пскове 15.12.2023, 09:300 Псковичи в среднем рассчитывают на зарплату в 40 тысяч рублей - исследование 15.12.2023, 09:151 Зарплаты в 2023 году быстрее всего росли у педагогов и госслужащих – аналитики 15.12.2023, 09:000 Большинство россиян тратят на алкоголь к Новому году в среднем 3,5 тысячи рублей
15.12.2023, 08:450 Разработать стандарт патриотического туризма планируют в России 15.12.2023, 08:300 В Москве оконная рама упала на женщину с ребенком с высоты 21 этажа 15.12.2023, 08:120 Россияне начали массово экономить на услугах связи 15.12.2023, 08:000 Псковичам назвали способ привести себя в форму без персонального тренера
15.12.2023, 07:490 Новогодние подарки солдатам в зону спецоперации отправили из Великих Лук 15.12.2023, 07:360 Кабмин проработает вопрос о продлении «Семейной ипотеки» 15.12.2023, 07:180 Дерево упало на ЛЭП в Псковской области, как только с участка ушли энергетики 15.12.2023, 07:000 Шторм «Ваня» устроит погодную вакханалию на Северо-Западе – синоптики
14.12.2023, 23:030 Вопросы и тенденции развития современного образования обсуждают на конференции в Пскове 14.12.2023, 22:390 Победителей конкурса творческой мастерской «Чернильница» объявили в Пскове 14.12.2023, 22:331 В Пскове проходит IX Всероссийская конференция «Профессиональное развитие педагогов в открытой образовательной среде» 14.12.2023, 22:250 Борис Елкин: Разговор с президентом Владимиром Путиным – всегда значимое событие для страны
14.12.2023, 22:220 О работе водителей рассказала руководитель отдела кадров филиала «Экопрома» 14.12.2023, 22:200 Презентация сборника о творчестве Рахманинова прошла в Пскове 14.12.2023, 22:080 Андрей Беляев: Президент точно знает, куда и как двигаться дальше, чтобы продолжить развитие России 14.12.2023, 22:030 «Как квест»: псковские общественники обучат наблюдателей для президентских выборов
14.12.2023, 22:000 Узбекистан и Армения возглавили топ новогодних направлений у россиян 14.12.2023, 21:400 Полиция продолжает розыск мужчины из Середки, пропавшего в 2019 году 14.12.2023, 21:370 Госдума разрешила бригадам скорой помощи осуществлять вмешательство без согласия пациента 14.12.2023, 21:310 Николай Козловский: Мы и в дальнейшем будем целенаправленно двигаться курсом, который задал президент
14.12.2023, 21:220 Учитель великолукской школы рассказала, как популяризировать русский язык с помощью этноблога 14.12.2023, 21:200 Сборную по карате сформировали по итогам проекта «Выявление талантливых спортсменов города Пскова» 14.12.2023, 21:160 Семинар по проблемам развития языка прошел в Пскове 14.12.2023, 21:000 О правилах дорожного движения в зоне действия знака «Дикие животные» напоминает Псковская Госавтоинспекция
14.12.2023, 20:482 Слово Путина. «Двойник» на экране 14.12.2023, 20:441 Часть помещенных в псковский специализированный центр иностранцев выдворят за пределы России 14.12.2023, 20:270 Школьники из Псковской области могут проверить свои знания на онлайн-олимпиаде «Безопасный интернет» 14.12.2023, 20:190 Александр Котов: Президент чётко обозначил - Россия будет продолжать отстаивать свой суверенитет
14.12.2023, 19:460 Финляндия закроет все КПП на российской границе с 15 декабря 14.12.2023, 19:420 Александр Козловский: Прямая линия с президентом – это открытый диалог лидера страны с населением 14.12.2023, 19:400 О наборе кандидатов на службу объявил отдел МВД России по Псковскому району 14.12.2023, 19:381 Наталья Федорова: Мы пристально следили за тем, что говорит наш президент
14.12.2023, 19:330 Представлены первые в истории переводы произведений Пушкина на малайский 14.12.2023, 19:290 Валентина Понизовская: Затронутые в ходе прямой линии президента вопросы касаются каждого из нас 14.12.2023, 19:200 В акции по донации крови приняли участие сотрудники МЧС в Пскове 14.12.2023, 19:042 Мужчину в Псковской области отправили на четверть века в тюрьму за изнасилование дочери
14.12.2023, 18:450 Пункты временного размещения беженцев посетил псковский омбудсмен 14.12.2023, 18:150 Жители Псковской области оформили более 2 тысяч электронных проездных к месту лечения с начала года 14.12.2023, 18:000 «Пастырь»: О значении веры в жизни человека 14.12.2023, 17:520 Россияне увеличили объем безналичных чаевых в 1,5 раза - ВТБ
14.12.2023, 17:480 Девушка погибла за рулем автомобиля при столкновении с грузовиком в Псковском районе 14.12.2023, 17:350 Дорожная авария мешает движению автомобилей на улице Труда в Пскове 14.12.2023, 17:240 Предновогодний Псков: где могут пофотографироваться горожане уже сейчас 14.12.2023, 17:180 Северный ветер и гололедицу обещают синоптики в Псковской области 15 декабря
14.12.2023, 17:050 Президент не согласился, что микрофинансовые организации нужно ликвидировать 14.12.2023, 17:041 Борис Елкин: ТОС – это рабочий инструмент взаимодействия жителей и власти 14.12.2023, 17:016 Есть ли у России яйца? 14.12.2023, 16:530 Внедрение пониженных налоговых ставок для МСП обсудил экономический комитет Собрания
14.12.2023, 16:443 Путин: Предотвратить развитие ИИ невозможно, нужно возглавить 14.12.2023, 16:430 Более 50 псковских студентов захотели стать наблюдателями на президентских выборах 14.12.2023, 16:370 Последние приготовления перед запуском станции умягчения воды в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 14.12.2023, 16:310 Tele2 дарит новогодние подарки за клиентов
14.12.2023, 16:240 Путин назвал три важных направления для повышения рождаемости 14.12.2023, 16:232 Стартовал первый региональный форум «Найди себя в Псковской области» 14.12.2023, 16:182 Илья Стрелков: Мы прогнозируем явку на президентских выборах примерно в 70% 14.12.2023, 16:141 Алексей Севастьянов предложил продолжать работу по наградам Псковской области 
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru