Общество

Место встречи: улица Розы Люксембург

Улица Розы Люксембург расположилась на ближнем Завеличье. Раньше она именовалась Никольской, по расположению здесь сразу двух монастырских храмов в честь Николая Чудотворца. Один из них сохранился до нашего времени, другой — нет. Свое нынешнее название улица получила ровно 100 лет назад. В 1923 году в честь революционерки Розы Люксембург.

На улице, помимо памятников архитектуры, сохранился небольшой участок частного сектора. Большая часть многоквартирных домов появилась в семидесятых годах прошлого века. Хотя и в последние годы продолжает точечно застраиваться. Давайте посмотрим, что интересного здесь может быть.

Посмотреть фоторепортаж можно по ссылке.