Общество

Работодатель незаконно уволил многодетного отца в Порховском районе

Руководитель предприятия в Порховском районе прекратил трудовой договор с работником, который на момент увольнения являлся единственным кормильцем в семье, состоящей из четверых несовершеннолетних детей, один из которых не достиг трехлетнего возраста, и безработной супруги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

«Указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии в действиях руководителя предприятия состава административного правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 5.27 КоАП РФ. За совершения предусмотрена ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей», - отметили в ведомстве.

Повторное совершение административного правонарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Административное дело направили для рассмотрения по существу в Государственную инспекцию труда в Псковской области.