Общество

Псковичи стали чаще оформлять документы через Госуслуги — аналитики

Жители Пскова стали чаще обращаться за информацией и оформлением документов к единому порталу государственных услуг. Мобильный трафик на Госуслуги в ноябре 2023 года увеличился на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие выводы сделали аналитики МегаФона после изучения обезличенных данных пользовательских обращений к порталу.

Фото здесь и далее: МегаФон

Наибольший трафик с мобильных устройств на Госуслуги был зафиксирован в ноябре, когда после сезона отпусков начался деловой период, а также пришло время уплаты налогов. Летом интерес у жителей Пскова к порталу несколько ниже: в июне объем передачи данных уменьшается на 18% по сравнению со среднемесячными значениями.

Жители Псковской области предпочитают решать вопросы в начале недели – самыми популярными днями для получения информации на Госуслугах стали понедельник и вторник. Трафик в эти дни превышает среднесуточные показатели на 16 и 14% соответственно.