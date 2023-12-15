Общество

Двухдневный форум «Хакатон» закрылся в Пскове

Двухдневный форум «Хакатон» закрылся в Пскове сегодня, 15 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Первый заместитель председателя комитета по экономической политике и инвестиционной политике Псковской области Марина Аникеева вручила благодарственные письма участникам форума - молодежи - и экспертам.

«Молодежь - это наше будущее и настоящая, самая инициативная часть общества. Вы можете создавать и выполнять такие проекты, это обучение многое даст вам для будущего», — сказала Марина Аникеева.

На встрече команды из семи районов представили свои проекты и пути совершенствования сельских территорий и развития молодежи. Общее количество участников - 200 человек.

Организатор мероприятия - Центр современных образовательных технологий (Москва) при поддержке комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.

Форум проходил на площадке с 14 по 15 декабря.