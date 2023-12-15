Общество

В Госдуме хотят запретить название «детское шампанское»

Депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР) заявил РИА Новости, что намерен запретить название «детское шампанское» и призвал наказывать его производителей за популяризацию алкоголя среди детей.

«Обращусь к министру промышленности и торговли РФ на предмет уточнения позиции ведомства о недопустимости продажи детского шампанского в России. Напомню, каждый год мы наблюдаем, как лимонад называют "детским шампанским" и в буквальном смысле слова популяризируют и укореняют в детской среде потребление шампанского - алкогольной продукции», - сказал он.

По его словам, будет правильным привлечь к ответственности производителей подобных маркетинговых продуктов, которые «фактически обманывают потребителей».

«Либо производите шампанское и платите акцизы и пр., либо производите детскую газировку. Но детское шампанское – это оксюморон», - заключил депутат.