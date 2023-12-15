Общество

Россияне отправили Деду Морозу более 40 тысяч писем

Россияне уже отправили Деду Морозу более 40 тыс. писем по «Почте России», рассказал 16 декабря глава компании Михаил Волков.

«За две недели до Нового года объем заметно увеличивается. В прошлом году отправили 170 тыс. Думаю, в этом будет не меньше, ведь люди верят в чудо и добро», — рассказал Волков в интервью «РИА Новости».

Он также отметил, что бумажные письма вряд ли исчезнут в ближайшее время, потому что достаточно большое количество россиян до сих пор пользуются кнопочными телефонами и не имеют мобильных приложений. Волков также выразил уверенность, что почтовые службы продолжат работать в рамках текущей концепции.