Общество

Дождь и гололед прогнозируют в Псковской области 17 декабря

Облачная погода с осадками в виде снега и снега с дождем ожидается в Псковской области 17 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском гидрометцентре, на дорогах стоит ожидать гололед.

Днем небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Будет дуть ветер преимущественно юго-западных и западных направлений со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Температура по области ночью будет колебаться от 0 до -5 градусов. Днем столбик термометра покажет значения от 0 до +5 градусов.

Атмосферное давление низкое.