Общество

Умер ударник рок-группы AC/DC Колин Берджесс

Австралийский музыкант, первый ударник рок-группы AC/DC, Колин Берджесс скончался в возрасте 77 лет, об этом сообщила группа в соцсетях.

«Очень жаль слышать о кончине Колина Берджесса. Он был нашим первым барабанщиком и очень уважаемым музыкантом. Остались только счастливые воспоминания, зажигай с миром, Колин», — говорится в сообщении группы в Instagram*.

Музыканту было 77 лет, причина его смерти не уточняется, пишет РИА Новости.

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