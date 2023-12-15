Общество

Мошенники стали чаще звонить от имени сотовых операторов

Мошенники стали чаще звонить от имени сотовых операторов с требованием продлить SIM-карту. По данным приложения Kaspersky Who Calls, число таких звонков в октябре по сравнению с сентябрем выросло втрое, а в ноябре (по сравнению с сентябрем) – уже вчетверо.

На платформе Народного фронта «Мошеловка» подтвердили всплеск: легенду со звонками от имени сотовых операторов начали фиксировать с конца лета, но уже сейчас она попал в топ наиболее используемых злоумышленниками.

«Схема выглядит так: человеку звонит мошенник, представляется сотрудником телеком-оператора и сообщает, что срок действия SIM-карты или договора на предоставление услуг связи заканчивается. При этом в личном кабинете информация якобы не отображается, поэтому уведомление происходит в устной форме», — рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов «Известиям».

Он пояснил: звонящие пытаются выманить конфиденциальные и учетные данные от личного кабинета абонента, а также одноразовые коды. Если злоумышленники их получат, то попытаются установить переадресацию СМС на нужный им номер или выпустить виртуальный дубликат SIM карты (eSIM).

Таким образом преступники смогут добраться до личного кабинета пользователя в других сервисах, в том числе финансовых и информационных.