Общество

Искусственные елки подорожали в России

Средняя стоимость искусственной елки в этом предновогоднем сезоне выросла на 11,5%, до 4,45 тыс. рублей, подсчитали для ТАСС эксперты банка «Русский стандарт».

Согласно данным «Русского стандарта», средний чек одной покупки искусственной ели составил 4 450 рублей, когда как в прошлом году он был 3 991 рубль. При этом, как показала статистика банка, лидерами по числу продаж в этом предновогоднем сезоне стали натуральные ели. Почти половина (49%) покупок елок в ноябре - начале декабря пришлась на натуральные деревья. Спрос на них вырос относительно аналогичного периода 2022 года, когда их доля была 38%, уточнили эксперты банка.

Средний чек одной покупки натуральной ели (как срубленной, так и в горшках) в этом предновогоднем сезоне составил 5 810 рублей, годом ранее - 5 642 рубля.

«Отдельно аналитики банка изучили средние чеки на покупки новогодних украшений и бенгальских огней в преддверии Нового года. Статистика наполнения кассовых чеков при оплате банковской картой показала, что средняя сумма покупки новогоднего декора для дома, мишуры, гирлянд, елочных игрушек и прочего в предновогоднем сезоне - 2023 составила 207 рублей, а бенгальских огней - 66 рублей», - отметили в банке.

В исследовании были использованы обезличенные данные сервиса наполнения кассовых чеков при оплате банковской картой по количеству в предновогоднем сезоне 2023 года, а также 2022 года. За основу взяли самые популярные виды елей в ноябре - декабре 2023 года в зависимости от их количества в кассовых чеках.