Общество

В регионах СЗФО выросло число работников, которые получают годовую премию

Служба исследований hh.ru выяснила, что треть жителей СЗФО получат годовую премию под конец 2023. При этом еще каждый десятый может рассчитывать также 13-ю зарплату.

Исследование рынка труда показало, что за три года в регионах СЗФО работодатели стали чаще платить своим сотрудникам премии перед Новый годом. Так, теперь выросло число работников, получающих годовую премию: с 13% в 2020 до 28% в 2023 года.

Между тем 48% опрошенных в СЗФО рассказали, что в этом году их компания не планирует выплачивать сотрудникам новогоднюю премию (три года назад таких компаний было больше - 53%). Еще 6% работников обычно получали премии в конце года, но в этот раз их не будет. А вот 19% или каждый пятый опрошенный в СЗФО пока не знает, будет ли его компания радовать премией под конец года, но очень на это надеется.

Самый высокий показатель тех, кто точно не получит премию к Новому году зафиксирован среди работников на Дальнем Востоке – сразу 50% опрошенных.

В то же время, на выплату «13-й зарплаты» рассчитывают только 12% трудоустроенных в СЗФО. Еще 5% сообщили, что в этом году такую доплату отменили, хотя обычно она была. Еще 83% рассказали, что у них на работе никогда не бывает «13-й зарплаты».