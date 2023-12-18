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Дмитрий Шахов совместно с сотрудниками УВКБ ООН посетил отделение Красного Креста в Пскове

Мониторинговая миссия управления комиссара ООН по делам беженцев и аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации посетила региональное отделение Российского комитета Красного Креста в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

Фото здесь и далее: уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов

Кроме того, в завершающий день своего визита в Псковскую область сотрудники УВКБ совместно с уполномоченным по правам человека в Псковской области Дмитрием Шаховым приняли участие в рабочей встрече и в итоговом совещании, которое прошло под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой.

Во время рабочей встречи в офисе уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов рассказал сотрудникам мониторинговой миссии о работе регионального омбудсмена по защите и восстановлению прав беженцев, прибывших в регион из Украины, ДНР и ЛНР. При этом, как отметил Дмитрий Шахов, условия размещения и питания вынужденных переселенцев были на достаточно хорошем уровне. Региональные и федеральные власти приложили максимум усилий, чтобы помочь беженцам в первые минуты своего пребывания на российской земле почувствовать себя практически как дома. Конечно, были и сложности, поскольку такого потока беженцев в Псковской области никогда не было, отметил омбудсмен. Благодаря оперативному взаимодействию всех органов власти такие проблемы решались практически сразу.

В завершении встречи псковский омбудсмен ответил на вопросы сотрудников миссии УВКБ, а также вручил её главе свой ежегодный доклад за 2022 год, где подробно описана деятельность псковского уполномоченного по правам человека по защите прав вынужденных переселенцев, прибывших на псковскую землю.

Во время посещения регионального отделения Российского Красного Креста сотрудники УВКБ и аппарата федерального омбудсмена совместно с региональным уполномоченным по правам человека Дмитрием Шаховым встретились с руководством организации и беженцами, которые прибыли в Псковскую область из Украины, ЛНР и ДНР самостоятельно после начала СВО.

В ходе встречи председатель регионального отделения РКК Валерия Мишакова рассказала гостям о работе сотрудников Красного Креста по оказанию различных видов помощи гражданам, прибывшим в Псковскую область из Украины, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Житомирской, Одесской и других областей, ДНР, ЛНР.

Валерия Мишакова проинформировала сотрудников УВКБ и аппарата федерального омбудсмена о программах, в том числе Фонда президентских грантов, реализуемых псковским отделением, которые направлены на обеспечение прав переселенцев, создание им минимальных условий для адаптации в новых условиях, об интеграции их в российское общество. В заключении встречи руководитель регионального отделения Красного Креста ответила на вопросы сотрудников мониторинговой миссии.

Все пришедшие на встречу выразили большую благодарность всем сотрудникам регионального отделения Красного Креста за их неподдельную открытость, доброту и заботу, вовлеченность в проблемы беженцев и принимаемые действия по их разрешению.