Общество

Большинство респондентов ПЛН не планируют отмечать Новый год

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей (41,02%) заявили, что не будут отмечать Новый год. Это следует из опроса, в котором приняли участие 334 человека.

Мы поинтересовались у читателей, сколько они готовы потратить на новогодний стол. Из тех, кто все-таки планирует его накрывать, большинство планирует уложиться в сумму 5 тысяч рублей (36,23%). От 5 до 10 тысяч рублей готовы потратить 11,98% участников опроса, от 10 до 15 тысяч рублей - 4,19% голосующих.

Одинаковое количество проголосовавших - по 2,10% - планируют потратить на новогодний стол от 15 до 20 тысяч рублей и более 20 тысяч рублей.

2,40% респондентов отметили, что не будут накрывать новогодний стол или празднуют Новый год не дома.

Сейчас на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос: «Где планируете провести новогодние выходные? »