«Постскриптум»: Прямая линия президента, 30 лет Конституции и подготовка к принятию бюджета. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 18 декабря.
Основные темы, которые обсудили Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- Неделя президентских новостей: прямая линия, выдвижение Владимира Путина и поддержка съезда «Единой России».
- Конституции РФ исполнилось 30 лет: Не нуждается ли она в дальнейшей корректировке?
- Русофобские критерии: должны ли россияне участвовать в Олимпиаде на условиях МОК?
- Согласительная комиссия работу завершила, а сессию с принятием областного бюджета перенесли на 25 декабря.
- Погода зачудила: почти 660 населенных пунктов остались без электроснабжения, авиасообщение.
- Потери недели: Аркадий Галковский и Людмила Адер больше не с нами.
Подробно о политике ведущие поговорили с политическим обозревателем Александром Савенко.