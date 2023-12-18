«Дневной дозор»: может ли кино провоцировать подростковую жестокость?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор». Тема очередного выпуска - может ли кино провоцировать подростковую жестокость? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (режиссер Жора Крыжовников), 2023
«Чушпан», «скорлупа», «мотальщик»... Эти и другие слова из «пацанского сленга» 80-х годов неожиданно ворвались в речь школьников XXI века. Ворвались с подачи нового сериала Жоры Крыжовникова – «Слово пацана. Кровь на асфальте». Именно его сейчас с упоением смотрит молодёжь, причем не только в России.
Сюжет разворачивается в конце 80-х годов прошлого столетия. Пока родители борются за выживание, их дети, предоставленные сами себе, сбиваются в уличные стаи (образуют группировки по районам), соперничают за территорию, ходят стенка на стенку, устраивают массовые драки, воруют, убивают. Да, сериал имеет возрастное ограничение 18+. Но пытливые умы современных подростков не смогли остаться в стороне. Найти сериал в Сети и посмотреть его не составило никакого труда.
В итоге кое-кто из школьников всерьёз проникся криминальной бандитской романтикой. С одной стороны, в Интернете расползлись короткие видео, снятые под музыку из сериала. С другой (что хуже всего) – дети стали подражать поведению героев «Слова пацана». Инциденты с избиениями в духе сериала произошли, например, в Татарстане и Нижегородской области. После подобного взрослые запаниковали.
И пока одни доказывали, что «пацаны не извиняются», другие всерьёз переживали о том, что подобные сериалы могут пагубно повлиять на психику подрастающего поколения. Появились даже призывы запретить или ограничить показ нашумевшего сериала.
Может ли кино на самом деле провоцировать подростковую жестокость? И нужно ли запрещать фильмы, подобные «Слову пацана»? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».
Доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования, депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман призналась, что от просмотра сериала отказалась, так как решила беречь свою психику. Она пояснила, что жила в 80-е годы (время, когда разворачивается сюжет) и видела своими глазами события, которые отражены в фильме. Ко всему прочему, уверена Татьяна Пасман, подобные сериалы провоцируют жестокость.
С тем, что сериалы, подобные «Слову пацана», могут привести к всплеску подростковой агрессии, согласна и советник по воспитанию при директоре псковской гимназии №29 Екатерина Михайлова. Она отмечает: несовершеннолетние не всегда могут осознать правильность (или неправильность) поступков героев, которых видят на телеэкране. Поэтому если ребёнок будет настаивать на том, чтобы смотреть подобный сериал, родителям стоит делать это вместе с ним. Параллельно обсуждая то, что показывает режиссёр, и анализируя действия актёров. А выкладывать сериал в открытый доступ – плохая идея.
Сам по себе сериал, пусть даже и довольно жестокий, не может стать единственной причиной какого-либо преступления или неблаговидного поведения подростка. Чтобы эти семена дали всходы, они должны упасть на благодатную почву. Дети слышат жестокие новости, играют в жестокие игры, регулярно сталкиваются с кибербуллингом. Сериал – лишь капля в этом море, делится наблюдениями кандидат психологических наук, доцент, семейный психотерапевт Сергей Калинин.
Спровоцировать подростковую жестокость может всё, что угодно. И самое простое, что можно придумать – на всякий случай всё запретить, отмечает председатель Общественной палаты Псковской области, председатель профсоюза работников образования Наталья Горбачева. Она уверена: действовать в этом вопросе нужно иначе.
В наше время следует снимать и продвигать фильмы не о подростковом насилии, а о любви к своей родине и семейных ценностях. Такую точку зрения озвучивает директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы "Патриот"» Анатолий Мультах.
Депутат Псковской городской думы, отец двоих детей Денис Иванов тем временем подчёркивает: с сериалом он успел познакомиться. В нём показана советская реальность и история страны.
В 97-м свет увидела криминальная драма «Брат», в двухтысячном «Брат-2». Те, кто сейчас требует запретить сериал Жоры Крыжовникова, по сути, выросли в то время, когда в стране «правили балом» фильмы «Бумер» и «Сёстры». Интерес к криминальной составляющей в обществе был, пожалуй, всегда. Даже Робин Гуд, знаменитый герой английских баллад, и тот был вором. И вот в XXI веке занять эту самую нишу пытается «Слово пацана».
Роскомнадзор, кстати, успел проверить этот сериал. Нарушений в нём он не нашёл. Это означает, что запрещать сериал своим детям всем противникам пока придётся самостоятельно. Система «родительский контроль», изъятие телефона, информационный вакуум... Методов достаточно. Но запрет, пожалуй, – самый простой выход из ситуации. На другой чаше весов совместный просмотр спорного сериала и открытый диалог о том, что такое хорошо, а что такое плохо. От истории не спрятаться. И в этом контексте разговор видится более правильным решением, чем попытка вырастить из ребёнка тепличное растение.
Светлана Пикалёва