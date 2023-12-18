Общество

«Дневной дозор»: может ли кино провоцировать подростковую жестокость?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор». Тема очередного выпуска - может ли кино провоцировать подростковую жестокость? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (режиссер Жора Крыжовников), 2023

«Чушпан», «скорлупа», «мотальщик»... Эти и другие слова из «пацанского сленга» 80-х годов неожиданно ворвались в речь школьников XXI века. Ворвались с подачи нового сериала Жоры Крыжовникова – «Слово пацана. Кровь на асфальте». Именно его сейчас с упоением смотрит молодёжь, причем не только в России.

Сюжет разворачивается в конце 80-х годов прошлого столетия. Пока родители борются за выживание, их дети, предоставленные сами себе, сбиваются в уличные стаи (образуют группировки по районам), соперничают за территорию, ходят стенка на стенку, устраивают массовые драки, воруют, убивают. Да, сериал имеет возрастное ограничение 18+. Но пытливые умы современных подростков не смогли остаться в стороне. Найти сериал в Сети и посмотреть его не составило никакого труда.

В итоге кое-кто из школьников всерьёз проникся криминальной бандитской романтикой. С одной стороны, в Интернете расползлись короткие видео, снятые под музыку из сериала. С другой (что хуже всего) – дети стали подражать поведению героев «Слова пацана». Инциденты с избиениями в духе сериала произошли, например, в Татарстане и Нижегородской области. После подобного взрослые запаниковали.

И пока одни доказывали, что «пацаны не извиняются», другие всерьёз переживали о том, что подобные сериалы могут пагубно повлиять на психику подрастающего поколения. Появились даже призывы запретить или ограничить показ нашумевшего сериала.

Может ли кино на самом деле провоцировать подростковую жестокость? И нужно ли запрещать фильмы, подобные «Слову пацана»? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования, депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман призналась, что от просмотра сериала отказалась, так как решила беречь свою психику. Она пояснила, что жила в 80-е годы (время, когда разворачивается сюжет) и видела своими глазами события, которые отражены в фильме. Ко всему прочему, уверена Татьяна Пасман, подобные сериалы провоцируют жестокость.

«Есть четкие психологические исследования, которые доказывают, что визуальный ряд может провоцировать жестокость, многие другие человеческие качества, которые находятся в зародыше и, может быть, не проявились бы, не будь этих визуальных средств. Например, кино. Поэтому я считаю, что такие фильмы в условиях, когда в обществе развита агрессия, к сожалению, несут свою негативную нагрузку и делают общество более агрессивным».

С тем, что сериалы, подобные «Слову пацана», могут привести к всплеску подростковой агрессии, согласна и советник по воспитанию при директоре псковской гимназии №29 Екатерина Михайлова. Она отмечает: несовершеннолетние не всегда могут осознать правильность (или неправильность) поступков героев, которых видят на телеэкране. Поэтому если ребёнок будет настаивать на том, чтобы смотреть подобный сериал, родителям стоит делать это вместе с ним. Параллельно обсуждая то, что показывает режиссёр, и анализируя действия актёров. А выкладывать сериал в открытый доступ – плохая идея.

«Рекомендовано, чтобы рядом находился кто-то взрослый, давал какие-то комментарии или советы по просмотру. Оценить правильность поступков и действия, которые там происходят, дети еще не совсем в состоянии».

Сам по себе сериал, пусть даже и довольно жестокий, не может стать единственной причиной какого-либо преступления или неблаговидного поведения подростка. Чтобы эти семена дали всходы, они должны упасть на благодатную почву. Дети слышат жестокие новости, играют в жестокие игры, регулярно сталкиваются с кибербуллингом. Сериал – лишь капля в этом море, делится наблюдениями кандидат психологических наук, доцент, семейный психотерапевт Сергей Калинин.

«Я вот, например, тоже был подростком в 80-х. И я прекрасно помню, когда в городе Пскове были драки район на район. Когда собирались на дискотеках или в Доме офицеров, или на Шайбе. Что касается романтизации блатной, уголовной культуры, это тоже было всегда. Давайте, например, вспомним 60-е, 70-е годы, вся страна фанатеет с песен Высоцкого. Он пел не только про скалолазов, у него есть цикл и блатных песен, и все это слушали приличные мальчики из приличных семей. Тоже думали, как это замечательно и как это все романтично. Просто так, посмотрев сериал про молодежные группировки, про какой-то бандитизм, просто так никто не пойдет эту самую банду организовывать или в эту банду вступать».

Спровоцировать подростковую жестокость может всё, что угодно. И самое простое, что можно придумать – на всякий случай всё запретить, отмечает председатель Общественной палаты Псковской области, председатель профсоюза работников образования Наталья Горбачева. Она уверена: действовать в этом вопросе нужно иначе.

«Самое главное и самое простое, что можно быстро сделать, - это запретить. Это не значит, что некоторые вещи не надо запрещать. У меня просто есть небольшой опыт, когда появлялись совершенно непонятные фильмы для нашего общества. Такие, например, как "Маленькая Вера" (18+). Я смотрела их, потом звала свой класс и потом проводила с детьми обсуждение. Я считаю, что только таким образом можно разговаривать с ребятами нормально».

В наше время следует снимать и продвигать фильмы не о подростковом насилии, а о любви к своей родине и семейных ценностях. Такую точку зрения озвучивает директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы "Патриот"» Анатолий Мультах.

«Молодежь должна быть занята. Когда ей делать нечего, то повторяет всякую дурь. Это было всегда. К примеру, появились "битлы", и вскоре по Советскому Союзу появились группы людей, которые также стриглись. Появились джинсы. Джинсы продавались из-под полы, потому что у нас их не производили. Тянет на разнообразие народ и молодежь. Она хочет как можно больше получить знаний. Больше показывали бы положительных примеров – равнялся бы народ на положительные примеры».

Депутат Псковской городской думы, отец двоих детей Денис Иванов тем временем подчёркивает: с сериалом он успел познакомиться. В нём показана советская реальность и история страны.

«Это было, это история. Про организованные банды снят фильм, это в истории было. И кто постарше меня, наверное, даже еще лучше знает. Ничего в этом такого нет. Сколько про войны было снято и про другие неприятные события тоже. Подростки могут и другой фильм посмотреть. Но именно этот фильм всем поперек встал».

В 97-м свет увидела криминальная драма «Брат», в двухтысячном «Брат-2». Те, кто сейчас требует запретить сериал Жоры Крыжовникова, по сути, выросли в то время, когда в стране «правили балом» фильмы «Бумер» и «Сёстры». Интерес к криминальной составляющей в обществе был, пожалуй, всегда. Даже Робин Гуд, знаменитый герой английских баллад, и тот был вором. И вот в XXI веке занять эту самую нишу пытается «Слово пацана».