Общество

Диетолог назвала самый вредный способ приготовления яиц

Яйца принесут максимальную пользу здоровью, если подвергать их щадящей термической обработке и не использовать лишние жиры в процессе приготовления, уверена врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова.

«Можно варить яйца всмятку, в мешочек или делать пашот. Жарка на масле увеличивает содержание насыщенных жиров и калорий в блюде, что может быть вредно для здоровья. Если вы все-таки предпочитаете яичницу, то готовьте ее на минимальном огне без добавления масла, на антипригарной сковороде. Так мы убережем желток от агрессивного воздействия высоких температур, а белок – от гликации (нарушение структуры из-за взаимодействия с углеводами, – ред.). Важно, чтобы желток был прогрет, но оставался жидким. Также следует избегать добавления излишка соли или пряностей при приготовлении яиц», – посоветовала Александра Разаренова в интервью радио Sputnik.

Ошибки при приготовлении яиц, как и рацион кур, могут влиять на цвет желтка, продолжила она.

«Чем более разнообразно питание кур, тем насыщеннее будет цвет желтка. Например, если рацион курицы включает зерно, овощи и зелень, желток будет иметь яркий оранжевый цвет. Если же курица преимущественно зернового откорма, желток будет бледнее. Если в процессе приготовления желток приобретает серый или зеленоватый цвет, это может быть следствием перехода в него сульфидов из белка при высокой температуре. Также, когда яйцо переварено, желток может окраситься в зеленоватый цвет из-за химической реакции с содержащимся в белке железом. Это не опасно для здоровья, но может влиять на вкус продукта. При правильном приготовлении этого не происходит», – отметила Александра Разаренова.

Здоровый человек может употреблять по пять-шесть яиц в неделю, считает она.

«Пять-шесть яиц в неделю станут хорошим дополнением к другим формам белка в рационе: к мясу, рыбе, птице, продуктам моря и субпродуктам», – заключила Александра Разаренова.