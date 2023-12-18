Общество

Исследование показало, какие профессии смогут заменить роботы

Грузчики, курьеры и таксисты возглавили список профессий, которые, по мнению российских экспертов, в будущем могут быть заменены роботами, говорится в совместном исследовании ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики и Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления.

«Практически половина респондентов (экспертов - ред.), 49%, считают, что грузчиков со временем можно будет заменить на робототехнику. Людей-курьеров вполне можно будет заменить на дронов или роверов, уверены еще 33% опрошенных. Замену таксистов и водителей на автоматическое управление ожидают еще 24% респондентов, еще 20% уверены, что заменить можно будет и водителей грузового такси», - говорится в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Меньше всего эксперты ожидают, что роботы заменят бортпроводников, механиков судна, судового повара и обходчика ж/д путей - эти варианты набрали менее 20% голосов. При этом достаточно большой процент опрошенных - 41% - уверены, что роботы не смогут заменить людей.

Как отметил председатель правления Консорциума, исполнительный директор НПО «Андроидная техник» Евгений Дудоров, роботам удобно передавать типовую и монотонную работу. Например, развитие робототехники позволит изменить грузоперевозки. «Беспилотные грузовики уже ездят на трассе М-11 в рамках эксперимента - их применение уже помогло снизить стоимость грузоперевозок на длинных трассах. Опять же, стоит развивать это направление для доставки грузов на Север - роботу не нужна зарплата, ему все равно, куда ехать», - сказал эксперт.

Он отметил, что уже сейчас в городе и пригороде используются робокурьеры и роботакси, однако эту технологию нужно еще отработать, а уже потом масштабировать. «Насчет же замены бортпроводников, механиков и поваров на судне на роботов - ближайшие лет 20-30 их однозначно не будут никем замещать. Сервисные же роботы, в том числе и на железнодорожных путях, наоборот, очень пригодятся. Обходчики, перецепщики и так далее», - добавил Дудоров.

По мнению директора ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полины Давыдовой, важен не факт замены специалистов, а сроки. «Полагаю, что в ближайшее время переживать не стоит. Внедрение роботов в транспортной отрасли будет происходить исходя из двух основных факторов: во-первых, экономической эффективности замены сотрудников на робототехнику, а во-вторых, сложности работы робототехнической системы и сложностей поступающей информации и ее обработки по сравнению с работой человека», - отметила она.