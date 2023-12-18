Общество

Российским работодателям придется уволить иностранцев, если их численность в штате превышена

Правительство определилось с квотами на иностранных работников на следующий год (постановление №1115). Работодателям нужно свериться с лимитами и проверить штат. Если лимит иностранцев превышен, сотрудников придётся уволить. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе объединения профсоюзов России СОЦПРОФ.

Власти установили для отдельных видов деятельности лимиты по численности иностранных сотрудников на 2024 год. Количество иностранцев не должно превышать установленного процента от общей численности работников. Если проигнорировать установленные лимиты на иностранных работников, работодателю может грозить штраф от 800 тысяч до 1 млн рублей или приостановка деятельности на срок от 14 до 90 суток.

«Если приняли на работу иностранца или заключили с ним гражданско-правовой договор, сообщите об этом в территориальный орган главного управления по вопросам миграции МВД», - призвали в СОЦПРОФ.

В случае, когда в штате иностранных сотрудников больше положенного, часть работников необходимо уволить до 31 декабря 2023 года (пункт 9 части 1 статьи 327.6 ТК, пункт 12 постановления правительства от 3 октября 2022 года №1751). При выборе кандидатов на увольнение нужно учесть, что по такому основанию нельзя увольнять иностранцев-ВКС, временно проживающих, с видом на жительство в России, а также граждан ЕАЭС (пункт 2 статьи 13.2, пункт 5 статьи 18.1 закона от 25 июля 2002 года №115-ФЗ).