Общество

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с главой Псковского района Натальей Федоровой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня итоги уходящего года будет подводить глава Псковского района Наталья Федорова.

Как 2023 год сложился для нее как для человека и как главы? Какие объекты появились или были капитально отремонтированы в Псковском районе в рамках нацпроектов? Каких успехов удалось достичь благодаря плотному взаимодействию органов власти с общественными организациями и ТОСами? Что сделано в текущем году для развития туристического потенциала Псковского района?

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.

Трансляция завершена.