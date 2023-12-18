Общество

Путин подписал закон об отмене комиссий при оплате ЖКХ для пенсионеров и льготников

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей для пенсионеров и граждан, нуждающихся в соцподдержке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, комиссия не будет взиматься за перечисление платы за коммунальные услуги и пеней за просроченную или неполную оплату с физических лиц, которые нуждаются в социальной поддержке. Перечень категорий таких граждан установит правительство РФ, пишет ТАСС.

Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции сообщил, что мера коснется, в частности, пенсионеров. Позднее, на встрече с лидерами думских фракций, он пояснил, что оговорился, сказав, что норму об отмене комиссии планируется распространить на всех пенсионеров, а не только на льготников. Однако, по словам Путина, после этой оговорки правительство приняло решение включить всех пенсионеров в перечень граждан, с которых не будет взиматься комиссия. «Хорошая [вышла] оговорка», - заключил он.

Закон вступает в силу с 1 июля 2024 года.