Наталья Федорова: Увеличение территориального общественного самоуправления - это степень доверия

Увеличение территориального общественного самоуправления (ТОС) в Псковском районе отметила глава муниципалитета Наталья Федорова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Наталья Федорова напомнила о районом конкурсе среди ТОС.
«Мы же все прекрасно понимаем, что на региональном уровне в большей степени заявки подаются опытными ТОС по достаточно масштабным проектам. А есть совсем небольшие, есть те, которым впервые надо сделать шаг, кому-то надо попробовать свои силы и получить эту поддержку. И было принято решение провести районный конкурс. Около двух миллионов мы заложили в лимиты, практически все они были освоены. 11 ТОС стали победителями», - отметила она.