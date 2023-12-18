Общество

Наталья Федорова: Увеличение территориального общественного самоуправления - это степень доверия

Увеличение территориального общественного самоуправления (ТОС) в Псковском районе отметила глава муниципалитета Наталья Федорова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Четыре года назад начинали с трех ТОСов, а сейчас на конец года их 37. Это степень доверия и осознания того, что мы можем сами сделать для себя что-то очень полезное и нужное. Хотела бы поблагодарить всех активистов ТОС, потому что это дополнительная общественная нагрузка. Привлечение дополнительных средств для решения вопросов местного значения - это очень важная цель», - сказала глава района.

Наталья Федорова напомнила о районом конкурсе среди ТОС.

«Мы же все прекрасно понимаем, что на региональном уровне в большей степени заявки подаются опытными ТОС по достаточно масштабным проектам. А есть совсем небольшие, есть те, которым впервые надо сделать шаг, кому-то надо попробовать свои силы и получить эту поддержку. И было принято решение провести районный конкурс. Около двух миллионов мы заложили в лимиты, практически все они были освоены. 11 ТОС стали победителями», - отметила она.